Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veriyor.
TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan ligi sarsacak hamle! Galatasaray bu oyuncularla seviye atlayacak
Son dakika transfer haberi: Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde büyük başarılar elde etmek isteyen Galatasaray, transfer için kollarını sıvadı. Orta sahaya mutlak bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip o 2 oyuncuyu listesine aldı. Bu futbolcular Cimbom'a seviye atlatacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip, lider Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer alıyor.
Bununla birlikte Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.