TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan ligi sarsacak hamle! Galatasaray bu oyuncularla seviye atlayacak

Son dakika transfer haberi: Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde büyük başarılar elde etmek isteyen Galatasaray, transfer için kollarını sıvadı. Orta sahaya mutlak bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip o 2 oyuncuyu listesine aldı. Bu futbolcular Cimbom'a seviye atlatacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2024- 10:19