Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seko Fofana'da flaş gelişme! Kiralık anlaşma sağlandı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde bulunan Seko Fofana konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Berkan Kutlu'yu geri çağıran Cimbom, Luyindama'nın sözleşmesini ise feshetti ve yabancı kontenjanını azalttı.
Süper Lig'de 2. sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, yapacağı takviyelerle birlikte şampiyon ünvanını korumak istiyor.