Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, 20. hafta maçında Kayserispor'u ağırlayacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kayserispor maçı 15 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: MUSLERA, KAAN AYHAN, NELSSON, ABDÜLKERİM, BARIŞ ALPER, TORREIRA, NDOMBELE, TETE, MERTENS, ZAHA, HALİL

KAYSERİSPOR: BİLAL, KOLOVETSIOS, HASAN ALİ, ARİF, ALİ KARIMI, KARTAL, GÖKHAN, ACKAH, RAMAZAN, BAHOKEN, AYLTON

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez(Belirsiz) ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak. Dizindeki ağrı nedeniyle son EMS Yapı Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen sağ bek Sacha Boey'un durumu ise maç saati belli olacak. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.