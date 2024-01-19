Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Ümraniyespor'u 4-1'lik skorla geçen Galatasaray'da, flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lazio'dan Daichi Kamada açıklaması! "G.Saray'la görüşme..."
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Lazio forması giyen Daichi Kamada'yı istediği iddia edilmişti. Serie A ekibinin sportif direktörü, Japon futbolcu konusunda açıklamalarda bulundu ve transfer durumuna değindi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, 2. Transfer ve Tescil Dönemi için hareketli günler geçiriyor.
Bu doğrultuda eksik mevkilere takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, Lazio forması giyen Daichi Kamada'yla ilgilendiği iddia edilmişti.