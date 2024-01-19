Süper Lig devi Galatasaray, sezon başında kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendirdi.
GALATASARAY HABERLERİ: Davinson Sanchez için transfer itirafı! "Bize gelmeye hazırdı"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Tottenham'dan Davinson Sanchez'i renklerine bağlamıştı. O kulübün yöneticisi, Kolombiyalı stoperin transferinde son anda pürüz çıktığını açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Şampiyonlar Ligi'nde birçok play-off oynayan sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'ne katılım sağlamasının ardından takviyelerine devam etti.
Dev bir geliri garanti altına alan Cimbom, Tottenham'dan Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağladı.