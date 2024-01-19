Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
Yok böyle transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor
3 kulvarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek ve Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un listesinde birçok yıldız bulunurken, Fenerbahçe'nin eski yıldızını da istediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Maçta 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı ve son 16'ye yükseldi.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Tete, Abdülkerim Bardakcı ve Halil Dervişoğlu (p) kaydetti.