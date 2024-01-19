Geçtiğimiz aylarda A Spor'a konuşan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Muslera'yla ilgili, "Futbolla ilgili planları var. Sezon sonuna doğru bakacağız. Çocukları orada okuyor, burada yaşıyor. Nando, Galatasaray'ın önemli figürü. Ayrılacaksa, kolay bir süreç değil." ifadelerini kullanmıştı.