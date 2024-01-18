Galatasaray, Türkiye Ziraat Kupası 5. tur maçlarında Ümraniyespor ile Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Galip gelen takımın son 16 turuna adını yazdıracağı karşılaşmayı Burak Pekkan yönetecek. Sakatlık, milli maçlar ve Afrika Uluslar Kupası gibi nedenlerle sarı-kırmızılılardan 4 sporcunun forma giyemeyeceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur maçlarında heyecan, Galatasaray - Ümraniyespor karşılaşmasıyla devam ediyor. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı karşılaşmada sarı-kırmızılılardan İcardi ve Oliveira sakatlık, Hakim Ziyech ile Bakambu da milli takımları ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle forma giyemeyecek. Peki Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 21.00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

16 Ocak Salı

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)

21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)