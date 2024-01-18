Galatasaray - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın
Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur maçlarında heyecan, Galatasaray - Ümraniyespor karşılaşmasıyla devam ediyor. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı karşılaşmada sarı-kırmızılılardan İcardi ve Oliveira sakatlık, Hakim Ziyech ile Bakambu da milli takımları ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle forma giyemeyecek. Peki Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Ümraniyespor maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 21.00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE - A SPOR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI
16 Ocak Salı
- 13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
- 15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)
- 19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
- 21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)
17 Ocak Çarşamba:
- 13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
- 13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
- 15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)
- 17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
- 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)
- 21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)
18 Ocak Perşembe:
- 13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
- 15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)
- 17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)
- 21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)