Galatasaray'ın EMS Yapı Sivasspor kadrosunda yer alan Ali Turap Bülbül, 25 Ocak 2005 doğumludur.
Doğum yeri Düzce olan 18 yaşındaki genç futbolcu, sağ bek mevkisinde görev yapmaktadır.
Aynı zamanda merkez orta saha bölgesinde de görev yapabilmektedir.
Galatasaray altyapısından yetişen ve A takıma 1 Temmuz 2023 tarihinde katılan Ali Turap Bülbül, 1.79 boyundadır.
Türkiye'nin U15, U16, U17, U18, ve U19 takımlarında forma giyen Ali Turap, milli takımda toplamda 34 maçta forma giydi ve 1 gol katkısı üretti.
Galatasaray formasıyla 1 maçta 1 dakika süre alan 18 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı üretemedi.
U19 Süper Lig ve UEFA Gençlik Ligi'nde 7 maçta görev alan Ali, U19 Süper Lig'de 1 gol atarken UEFA Gençlik Ligi'nde de 2 gol atma başarısı gösterdi.
Galatasaray'ın 2005 doğumlu genç futbolcusunun güncel piyasa değeri ise 150 bin euro.