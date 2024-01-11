Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Zorlu maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"AHMET ÇALIK'I RAHMETLE ANIYORUZ"

'Ahmet Çalık'ı rahmetle anıyoruz. Bugün onun anısı için siyah formayla sahada olacağız.''

"BOEY'İ OYNATMAK İSTİYORDUK"

Sivas deplasmanı her zaman zorlu, özellikle de kışın. Kar yağışı yok, bu anlamda mutluyuz. Zemin çok iyi değil ama oynanacak bir zemin, belki maç içinde yıpranabilir. Çok uzun bir süremiz olmadı ama geri dönenler var, tekrar Sacha Boey oynatmayı hedefliyorduk, ayağında ağrısı oldu, bırakmak zorunda kaldı, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. Kaan'ı antrenmanda denedik, biraz ağrısı vardı, bugünü bekledik. Oynayabilecek durumda olmadığını gördük. Dün zaten Ali Turap'la çalıştık, hazırladık. Uzun süredir bizimle, bizim oyun felsefemizi, stratejimizi bilen bir oyuncu. Fırsat onun ayağına geldi. İyisini yapacağını düşünüyorum. Eksiklerimiz var ama geçen maç takım olduğumuzu gösterdik. Bugün yine hedefimiz, Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu göstermek istiyoruz. Rakibimizin bizim için sürpriz olan 5'li savunmayla çıkacaklar. Daha defansif bir takım olacak. Maça gelince bizi şaşırtan şey bu. Geçen hafta 4'lü ile kazandılar, bu hafta 5'li savunma yapacaklar. Rakibin ikinci topları, geçiş oyunları üzerine yoğunlaşacak. Bu da bildiğimiz şeylerden biri. Adapte olmaya çalışacağız.

"HEDEFİMİZ 24. ŞAMPİYONLUK"

Burası Galatasaray! Kadroda olan her oyuncu kendini en iyi şekilde hazır tutmak zorunda, biz de hazırlamak zorundayız. Görevimiz bu. Galatasaray formasının verdiği motivasyon bambaşka. Taraftarlarımız hep destekliyor. Onların da hazırlaması çok farklı. Biz bu kimlikle, Galatasaray kimliğiyle devam etmek istiyoruz. Hedefimiz 24. şampiyonluk. Tüm oyunculara ihtiyacımız var. Geniş kadroları bu yüzden kuruyoruz. Bu sezon 31. maçımıza çıkıyoruz. Buna hazırdık. Bazen çok fazla oyuncumuz oldu, bugün çok fazla eksik var. Başlayan oyuncular var, sonradan devam edecek oyuncular var. Biz kulübedeki gençlere güveniyoruz. Onlarla uzun süredir çalışıyoruz. Görev verildiğinde en iyisini yapacaklarına inanıyoruz."