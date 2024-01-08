Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A takımlarından Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki orta sahanın sarı kırmızılı takıma döneceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın sezon başında Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, 25 yaşındaki orta saha ara transfer döneminde sarı kırmızılılara dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın Berkan Kutlu'yu geri çağırdığı ve kiralık sözleşmesinin feshedilerek yeniden takıma katılacağı ifade edildi.

Genoa, Berkan için sarı kırmızılılara 250 bin Euro kiralama ücreti ödemişti. Yapılan sözleşmede ise 5 milyon Euro'luk satın alma maddesi yer alıyordu.

Öte yandan iki kulüp arasında yapılan kontratta Galatasaray'ın istediği takdirde Berkan'ı geri çağırma maddesi bulunuyordu.

Berkan Kutlu bu sezon İtalyan ekibinde 16 maça çıkarken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.