G.Saray'a 2017'de Osmanlıspor'dan 7,5 milyon Euro'ya transfer edilen Badou Ndiaye 1,5 sezon sonra İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon Euro'ya satılarak büyük para kazandırmıştı.
Flaş transfer önerisi! Galatasaray'ın eski yıldızı geri mi dönüyor?
Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, devre arası yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek ve şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılara, bir dönem Cimbom'da forma giyen yıldız isim önerildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
33 yaşındaki futbolcu, 2018'de 750 bin Euro'ya kiralanmıştı ve 2. kez G.Saray forması giymişti.
2019'da Stoke'a dönen Senegalli orta saha, sırasıyla Trabzonspor, Karagümrük ve Al Ain'de kiralık olarak forma giydi.