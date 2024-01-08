Galatasaray Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirveyi takibini sürdürdü.
GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı rekor kırdı! O istatistikte zirvede
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Tümosan Konyaspor karşısında 2 gole imza attı. Milli futbolcu bu gollerle birlikte rekor kırdı. Abdülkerim o istatistikte zirvede yer alıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u farklı geçmesinin ardından sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, eksiklerine rağmen kazanmayı başardı.
Mauro Icardi başta 7 önemli isminden farklı nedenlerle faydalanamayan Galatasaray'ın golleri 63 ve 90+3. dakikalarda Abdülkerim Bardakcı ile 90. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.