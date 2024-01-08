Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti.
Galatasaray'a transferde rakip çıktı! Resmi teklifi verdiler
Son dakika transfer haberi: Galatasaray; Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde önemli başarılara imza atmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip bunun için mercek altına aldığı o futbolcudan flaş bir haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 3-0 kazandı.
Cimbom'da golleri Abdülkerim Bardakcı(2) ve Wilfried Zaha kaydetti.