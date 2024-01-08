Galatasaray'a transferde rakip çıktı! Resmi teklifi verdiler

Son dakika transfer haberi: Galatasaray; Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde önemli başarılara imza atmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip bunun için mercek altına aldığı o futbolcudan flaş bir haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2024- 12:19