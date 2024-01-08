Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! Hedef Avrupa Ligi

Trendyol Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, son olarak Tümosan Konyaspor engelini de aştı. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verirken, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği 2 yıldız ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2024- 11:48 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024- 11:50