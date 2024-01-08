Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala, Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! Hedef Avrupa Ligi
Trendyol Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, son olarak Tümosan Konyaspor engelini de aştı. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verirken, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği 2 yıldız ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde adından söz ettirirken, ocak ayında da bu hamlelerine devam etmek istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşamsında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı.