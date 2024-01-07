Trendyol Süper Lig'in 19. haftada günün son maçında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılarda Okan Buruk maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"HUCÜMDA BİRÇOK ŞEYİ YAPTIK"

"Maç öncesi iyi bir 11'e sahip olduğumuzu, kulübeden gelecek oyuncularımızın olduğunu söyledim. 30'a yakın şut attık, hücumda birçok şeyi iyi yaptık. İkinci yarı rakibe pozisyonlar verdik. Konyaspor'un tehlikeli takım olduğunu gördük. Eksik olarak görmüyoruz, tam takımdık. Seyircimiz belli bir dakikadan sonra bize daha çok katıldı, bu da bizi öne doğru itti. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bize moral oldu."

"TARİHİMİZİN EN İYİ BAŞLANGICINI YAPTIK"

Yürüyüşümüz sürüyor. Galatasaray tarihinin en iyi başlangıcını yapmış takımız. Burada inanmış insanların payı çok büyük. Takımın üzerinde çok fazla olumsuz şeyler söylenmeye çalışıldı. Oyuncular ve biz çok mutluyuz. Takım içinden farklı şeyler yansıtılmaya çalışılıyor. Galatasaray yönetimi, Galatasaray birbirine ne kadar çok sarılırsa, buradan daha güçlü çıkacağız. Erden Bey sürekli yanımızda. Bizi karıştırmaya çalışacaklar, bunu net gördük. İçeride sarılıyoruz, bunu dışarıda da göstereceğiz."

"YAPICI OLMALIYIZ"

Tanguy Ndombele ilk yarı topu öne taşıdı, rakipten toplar kazandı. Pozitif geri dönüş aldığımız oyunculardan oldu. Kaan Ayhan farklı bölgede oynadı, çok başarılıydı. Transferlerden hemen bir etki göstermelerini bekliyoruz. Cengiz Ünder için de bunu söyleyebiliriz. Eleştiri vardı, 4 gol attı. Yapıcı olmalıyız, hemen etki etmelerini bekliyoruz. Bazen az şans geliyor. Transferlerin ne kadar iyi olduğunu zaman içerisinde gösteriyoruz. Transfer üzerinden de bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Ndombele, Kerem Demirbay, Wilfired Zaha kendini gösteriyor."