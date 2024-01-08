Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - Konyaspor maçını çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Galatasaray yönetimi Cevad Prekazi'yi bir an önce Florya'ya getirsin, Kerem'e ve Barış'a topa nasıl vurulur, pas nasıl verilir, top nasıl kontrol edilir, orta ne şekilde açılır derslerini verdirtsin. Eğer Kerem Aktürkoğlu'nun vuruş becerisi olsaydı gündüz maçında 4 gol atan Cengiz Ünder'e nazire yapıp kendisi de 4 net gol atardı. Galatasaray'da ve Milli takımda oynayan bir oyuncu gözü kapalı atacağı golleri bence kaçırmamalı.
İlk yarı bittiğinde Galatasaray'ın en etkisiz oyuncusu konumunda Barış Alper Yılmaz vardı. Çünkü inanılmaz pas hataları, top kayıpları yaptı. Bu iki oyuncu altını çiziyorum Prekazi'den bireysel idman konusunda ders almalı. 18 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş'la sahaya çıkan Konyaspor'u alkışlıyorum. Mütevazi kadrolarıyla Galatasaray'a müthiş kafa tuttular.
Galatasaray yönetimi transferleri bir daha gözden geçirmeli çünkü bazı oyuncular sarı-kırmızılıların geleceğinde yer almamalı. Zaha attığı gole çok sevindi, Kaan Ayhan'ın vuruşunda kaleciden gelen topu ağlara takipçiliği ile gönderdi. Üstelik atağı da başlattı.
Ama maç boyunca hem vurdumduymazdı hem de Mertens, Ndomdele, Barış Alper gibi oyuncuları sürekli azarladı. Zaha'nın bu davranışını doğru bulmuyorum. Okan Buruk kendisiyle konuşmalı çünkü attığı gole kadar sahada varlığı ile yokluğu belli değildi.
Konyaspor'u, Konya'nın plaka numarasını taşıyan Abdülkerim'in attığı iki gol tüketti. Nelsson'la birlikte uyumlu oynadılar. En az 2-3 kurtarış yapan Muslera kalesinde devleşirken savunmanın arkasına sarkan topları bir libero gibi takip edip tehlikeye dönüşmeden önledi.
Kaan Ayhan'ı Galatasaray için bir şans olarak görüyorum. Sağ bek, ön libero ve stoper oynuyor ayağındaki bütün topları olumlu kullandı, hata yapmadı. Bayern Münih'den alınan Eyüp Aydın'ın sol ayağını ve topa vuruş şeklini çok beğendim belli ki Alman kültürü ile yoğurulmuş. Okan hoca Eyüp'ün daha fazla süre almasını sağlamalı.
SERKAN KORKMAZ – MAURO BARDAKCI
Çok eksik bir kadroyla sahaya çıktı Galatasaray. Torreira, Boey, Icardi ve yedek golcü Bakambu yoktu. Her ne olursa olsun, sakat, cezalı ve milli takımına giden oyuncuları olan Konyaspor da en az Galatasaray kadar eksikti. Gerçeği söylemek gerekirse; Konya ideal kadrosuyla oynasa İstanbul deplasmanından üç puan bile çıkarabilirdi. İlk yarıda aylardır beklediği pasların, sağ bekte oynayan Kaan'dan geldiğini izleyen Icardi biraz şaşırmış olabilir.
Mertens ve Zaha her zamanki gibi çok şey yapmaya talip olmalarına karşın vasatı aşamayınca, Halil Dervişoğlu'yla sonlanan sarı kırmızlı hücum hattı bir hayli etkisiz kaldı. Aktürkoğlu da iyi gününde olmadığından gol atma işi ya Demirbay'ın uzaktan şutlarına ya da duran toplara kalmış gibi görünüyordu. Ndombele çok da kötü oynamadı belki ama Galatasaray seviyesindeki takımlarda o mevki için daha hızlı ve çevik oyuncular şart.
Tribün ve ekran başındaki Galatasaray taraftarı ufak ufak endişelenmeye başlarken, sahadaki tek 42 numaralı oyuncu Abdülkerim'den geldi. Milli stoper gol vuruşunda en az Icardi kadar görkemliydi. Bu golün ardından rahatlayarak maçı domine eden taraf girdiği birkaç pozisyonu harcayan Galatasaray değil konuk ekip Konyaspor oldu. Hakan Hoca'nın talebeleri sayıca üstün gittikleri rakip kalede art arda yarattıkları tehlikelerde oldukça beceriksizdiler.
Maçın son dakikasında genç kaleci Deniz, Kaan Ayhan'ın şutunda da maçın genelinde olduğu gibi başarılıydı fakat Zaha'nın takipçiliğine yenik düştü. 17 yaşındaki Deniz bu pozisyonda da en az Abdülkerim'in biri ayakla diğeri kafayla attığı iki goldeki kadar çaresizdi. Bulana, yetiştirene ve oynatana helal olsun. Tıpkı Abdülkerim'in ikinci golünde asist yapan Eyüp Aydın gibi… Maç kötüydü ama gencecik futbolcularla tanışmak çok iyiydi.