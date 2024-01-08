Kaan Ayhan'ı Galatasaray için bir şans olarak görüyorum. Sağ bek, ön libero ve stoper oynuyor ayağındaki bütün topları olumlu kullandı, hata yapmadı. Bayern Münih'den alınan Eyüp Aydın'ın sol ayağını ve topa vuruş şeklini çok beğendim belli ki Alman kültürü ile yoğurulmuş. Okan hoca Eyüp'ün daha fazla süre almasını sağlamalı.