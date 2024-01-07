Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman?
Transferde dev derbi! Böyle kapışma görülmedi
7 Ocak 2024 Döviz Kuru!
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