GALATASARAY HABERİ | Forvet hattında kim görev yapacak? İşte Okan Buruk'un Tümosan Konyaspor maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'nin arkasında averaj farkıyla 2. sırada yer alan sarı-kırmzılılar, taraftarı önünde rakibini mağlup edip zirve yarışını sürdürmek istiyor. Afrika Kupası'na giden oyuncular ve Mauro Icardi'nin sakatlığı Okan Buruk'u zorlarken forvet hattında kimin görev alacağı merak konusu oldu. İşte Buruk'un maç 11'i...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.01.2024- 06:40