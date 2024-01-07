Galatasaray Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Konuk takım ise alt sıralardan kurtulmak istiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

G.SARAY - KONYASPOR İLK 11'LER

G.Saray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem, Halil.

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan, Calvo, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, N. Oliveira.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 7 Ocak Pazar günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

SARI-KIRMIZILARDA 7 EKSİK

Galatasaray'da Konyaspor karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Göğüs kasında kopma meydana gelen Sergio Oliveira, adale sakatlığı devam eden Davinson Sanchez, kart cezalıları Lucas Torreira ve Sacha Boey, Afrika Kupası için milli takımlara giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

OKAN BURUK İLE HAKAN KELEŞ 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray ile Çaykur Rizespor'u, Keleş ise Giresunspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda iki teknik direktör de 1'er galibiyet alırken, 2 müsabakada da berabere sona erdi.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Konyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.