TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Galatasaray'da gözler 11 Ocak'ta başlayacak transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızlılı ekip eksik bölgelere takviye yapmayı planlıyor. Tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen teknik direktör Okan Buruk, kurmaylardan transfer istedi. Aslan, Mauro Icardi'yi destekleyecek bir yıldız bir ismi kadroya dahil etmeyi planlıyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2024- 09:44