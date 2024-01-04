TRANSFER HABERİ: Yönetim İngiltere'ye uçuyor! İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kazandı. Bu dönemde birçok oyuncuyla yollarını ayırması beklenen Cimbom, transferdeki hedeflerini de belirledi. Ada basınında yer alan flaş habere göre sarı kırmızılı yönetim, Premier Lig'de forma giyen o yıldızı kadrosuna katmak için İngiltere'ye uçma kararı aldı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)