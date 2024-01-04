Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından Galatasaray'ı yoğun bir fikstür bekliyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren, Avrupa'da da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-kırmızılıların fikstürüne bu ay Türkiye Kupası maçları da dahil olacak.

Galatasaray, ocak ayında 6'sı Trendyol Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplam 7 resmi müsabakaya çıkacak. Aslan, bu maçların 5'ini evinde oynayacak. Diğer 2 mücadelede ise İstanbul dışına çıkacak.

Sarı-kırmızılılar ocak ayında ligde Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Glatasaray, Türkiye Kupası 5. Turu'nda ise Ümraniyespor ile mücadele edecek.

Aslan, söz konusu müsabakalarda ligde 16. hafta erteleme maçında Sivaspor'a konuk olacak. Ligin 21. haftasında da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.