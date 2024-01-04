İtalyan devi transferde Galatasaray'a rakip oldu! Angelino'nun yerine...
Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. 11 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde sarı-kırmızılı ekip sol bek takviyesi yapmayı planlıyor. Angelino'nun performansını beğenmeyen Okan Buruk, kurmaylardan Brezilyalı yıldızın transfer edilmesini istedi. Ancak Cimbom'a transferde zorlu rakipler çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ali Genç| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.01.2024- 09:34