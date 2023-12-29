Yapılacak teklif dudak uçuklattı! Galatasaray transferde servetine servet katacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı ekip kadrosunda birçok bölgeye takviye yapmayı planlarken sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom'un yıldızına Avrupa devi aday oldu. Aslan, transferin gerçekleşmesi durumunda iyi bir gelir elde edecek. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)