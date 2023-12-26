Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin oranları belli oldu! İşte favori takım
Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi iddia oranları açıklandı. İşte favori takım... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 26.12.2023- 11:47
Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.
29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Süper Lig'deki derbiden 0-0 beraberlikle ayrılan iki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp kupayı müzesine götürmek istiyor.