Süper Lig'de nefesler tutuldu ve gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye çevrildi. Üstelik iki ekip, 5 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek ve Süper Kupa için mücadele edecek. Bu nedenle moral motivasyon açısından Pazar günü Kadıköy'de oynanacak karşılaşma iki ekip açısından da büyük önem taşıyor. Okan Buruk'la geçen sezon şampiyonluk yaşayan Galatasaray, Fenerbahçe derbilerinden de zaferle ayrılmayı başardı. Buruk 2 derbiyi de 3-0'lık skorlarla aldı. Başarılı çalıştırıcı, Kadıköy'de bir kez daha mutlu sona ulaşarak hem süresini sürdürmek hem de yeniden zirvenin tek sahibi olmak istiyor.

YENİ SÜRPRİZLER HAZIRLIYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Dünden itibaren Fenerbahçe hazırlıklarına yoğun bir şekilde başlayan ve alternatif planlar hazırlayan teknik direktör Buruk, kazanmak için Karagümrük karşısındaki futbolun üstüne çıkmanın şart olduğunu söyledi. Buruk zorlu maçla ilgili, "İki tane iyi takım. İki takım da bu sene rekorları kırarak gidiyor. İki takım da kazanmak isteyecek. Oyunumuzla amacımız kazanarak dönmek. Zor maç olacağını hepimiz biliyoruz. Geçen sene oradan kazanarak dönmüştük. Bunun morali bizim için çok farklıydı. Yine hedefimiz kazanmak ve liderliği almak" dedi. Buruk'un Fenerbahçe karşısında kadroda sürpriz değişiklikler yapabileceği belirtiliyor.

FRED ÖNEMLİ AMA

Buruk, Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Fred'in oynamayacak olmasıyla ilgili, "Rakibimizin kaliteli kadrosu var. Orada Fred önemli bir oyuncu. Onun yerine oynayacak kaliteli oyunculara da sahipler. Bu bizim için çok bir şey değiştirmiyor" diye konuştu.

BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

İlk sezonunda Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Okan Buruk bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde 3 eleme geçerek grup aşamasına kaldı. Turnuvaya veda etse de yoluna oynattığı müthiş futbolla büyük takdir topladı. Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Süper Lig'de ise Fenerbahçe'yle kıyasıya bir zirve mücadelesi veren tecrübeli çalıştırıcı, 16 maçta sadece 2 kez puan kaybı yaşarken 43 puan toplamayı başardı. 21.

MAAŞINA ZAM YAPILDI

Teknik direktör Okan Buruk'a Fenerbahçe derbisi öncesi doping... Sarı-kırmızılı takımın başında rekorlar kıran, Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, bu sezon da her kulvarda iddialı olan Okan Buruk, zamla ödüllendirildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Buruk'un 20 milyon TL olan maaşını 30 milyon TL'ye çıkarttı. 30 Haziran 2024'te sona erecek sözleşmesinin süresine ise dokunulmadı. Mevcut yönetimin görev süresi de aynı dönemde son bulacağı için Buruk'un geleceği yeni yönetime bırakıldı.

ŞİMDİDEN TARİHE GEÇTİ

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında en çok puan toplayan teknik direktörü olmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımla 50 maça çıkan Buruk, 40 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyetle 2.50 puan ortalaması yakaladı. Tüm resmi müsabakalarda 2.36 puan ortalaması yakaladı. Buruk'tan önce görev yapan Torrent 1.30, Fatih Terim 1.85, İgor Tudor 1.79, Riekerink 1.83, Mustafa Denizli 1.77, Hamza Hamzaoğlu ise 2.08 puan ortalaması tutturmuştu.

ICARDI'YE DAHA ÇOK TOP ATMALIYIZ

Okan Buruk, Mauro İcardi'ye yönelik eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi. Arjantinli yıldızın sakatlığından yeni yeni çıkmaya başladığını belirten Buruk, "İcardi her geçen gün iyiye gidiyor. Zaman zaman iğne olmadan antrenmanlar yapıyor. Sahaya çıktıklarında en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Takım olarak İcardi'yi ceza sahası içerisinde daha fazla buluşturmamız gerekiyor. Burada son pas tercihlerinde İcardi'ye ulaştırmadığımız birçok top oluyor" dedi.