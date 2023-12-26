GALATASARAY HABERİ: Icardi'yi derbi sonrası zor tuttular! Öyle bir şey yapacaktı ki...
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray forması giyen Mauro Icardi mücadelenin ardından en çok konuşulan isimler arasında yer alıyordu. Karşılaşma sonrası yüzündeki morluk dikkat çeken Arjantinli yıldız hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. 30 yaşındaki santrforun dev maç sonrası zor tutulduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 26.12.2023- 09:39 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023- 09:42