Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz! Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle..."