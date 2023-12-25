Barcelona forması giyen Inaki Pena açıklamalarda bulundu.
Inaki Pena'dan Galatasaray sözleri! "Gelen teklif..."
Galatasaray'da 2 sezon önce kiralık olarak forma giyen Inaki Pena, Barcelona kulübünün sitesine açıklamalarda bulundu. İspanyol kaleci 5 ay sarı-kırmızılı formayı giymesine rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Pena, Galatasaray dönemi hakkında da önemli ifadeler kullandı. İşte Pena'nın sözleri... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
2 sezon önce Galatasaray formasını sırtına geçiren İspanyol file bekçisi, o dönem Muslera'nın sakatlığı ile eldivenleri eline giymişti.
Performansıyla dikkatleri üzerine çeken İspanyol kaleci, 5 aylık kiralama sözleşmesi sona ermiş ve Barcelona'ya geri dönmüştü.