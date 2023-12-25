Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaştı.
Alexander Djiku Mauro Icardi'yi sahadan sildi! İki oyuncuyu böyle değerlendirdiler
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Gana basını, Alexander Djiku ile Mauro Icardi arasında maç boyu yaşanan mücadelelere değindi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Zorlu mücadelede taraflar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmada birçok istatistik dikkat çekti.