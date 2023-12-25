Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşırken, ilk yarıda Djiku-Icardi arasında geçen pozisyonda sarı-kırmızılılar penaltı beklemişti.

Cimbom'dan konuyla alakalı yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir. Saygılarımızla." denildi.