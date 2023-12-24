GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Derbi sonrası sıcak gelişme! Kiralık sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Cimbom, zorlu derbiden 1 puanla ayrılırken, transfere dair de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların sezon başında kiralık olarak gönderdiği o yıldızın, ocak ayında takıma döneceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)