Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbide 0-0 berabere kaldı. Zorlu mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Kazanmak için gelmiştik. Oyun olarak iki takımın da pek kimseyi mutlu ettiğini söyleyemeyiz. Az pozisyonlu bir maç oldu. Biz skor üretmeye çalışan bir takımız, buna yönelik değişiklikler yaptık. Daha çok pozisyon ve insanları doyuracak oyunla birlikte skor olabilirdi.

Maçtan önce de kazanmak için geldiğimizi söylemiştim. Az pozisyonlu geçti. Rakibimiz çok bekledi. Topu bize bıraktı. Daha fazla pozisyona girebilirdik. Günün sonuna baktığımızda bu derbiden daha fazla pozisyon beklenebilirdi. İlk yarı bir yumruk vardı.

İlk yarıda bir yumruk vardı, penaltı verilmedi. Boks ringlerinde olan bir pozisyondu. Sizi de eleştireceğim bu görüntüyü net olarak çekememek sizin düşüneceğiniz bir şey! İnsanlar pozisyonu net göremedik! Bunu gösterememek, bunu vermemek!

Bunu görememek, verememek de çok ilginç.