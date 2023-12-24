Kadıköy'de nefes kesecek derbi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri
Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide karşı karşıya gelecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Her iki takım da merakla beklenen maçtan zaferle ayrılmak istiyor. Teknik direktörler İsmail Kartal ve Okan Buruk ise ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel kadroları... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 24.12.2023- 06:40