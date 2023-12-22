İspanya La Liga devi Barcelona'da bu sezon işler istendiği gibi gitmiyor...
Barcelona'dan Inaki Pena kararı! Galatasaray ve transfer...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da bir dönem kiralık olarak forma giyen Inaki Pena, Barcelona'ya geri dönmüş ve Katalan deviyle sözleşme yenilemişti. İspanyol devi, as kaleci ter Stegen'in sakatlanmasıyla birlikte kaleyi Pena'ya emanet ederken; sezon sonu için flaş bir karar alındı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Katalan temsilcisi ligde son 3 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken, fatura ise kaleci Inaki Pena'ya kesildi.
Marc-Andre ter Stegen'in sakatlanmasıyla birlikte kaleye geçen 24 yaşındaki file bekçisi, 7 maçta 12 gol yedi ve sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.