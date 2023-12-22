MUSLERA GİDERSE NE OLACAK?

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli file bekçisi hakkında Erden Timur, "Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Muslera ile öyle bir şey gündeme gelmedi. Futbolla ilgili planları var.