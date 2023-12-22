Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede teknik direktörler İsmail Kartal ve Okan Buruk, mücadele öncesi ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri ve tüm detaylar... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS derbi haberi)

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2023- 11:33 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023- 11:33