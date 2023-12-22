Galatasaray istiyordu! İngiliz devi transfer yarışına girdi

Galatasaray'da derbi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'ye deplasmanda konuk olacak. Diğer yandan transfer harekatına devam eden Cimbom'a Ada'dan rakip çıktı. İngiliz devi, Galatasaray'ın listesinde bulunan yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2023- 21:22 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023- 21:31