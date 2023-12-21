Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu dev derbi öncesi İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Galatasaray taraftarlarının da alınacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 18. haftada dev derbide Fenerbahçe taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek.

Dev maç öncesi İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Galatasaray taraftarlarının da alınacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir" denildi.