Davinson Sanchez Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı ? İşte son durumu
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak Galatasaray'da Davinson Sanchez'in durumu sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından en çok merak edilen konu oldu. Sakatlığı sebebiyle VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Kolombiyalı defans oyuncusunun derbide sahada olup olmayacağı belli oldu. İşte Davinson Sanchez'in son durumu...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 21.12.2023- 11:39