Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! Ancelotti'nin planları altüst oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için gün geçmiyor ki transfer iddiaları ortaya atılmasın... Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve bu sezon da skor yükünü üstlenen 30 yaşındaki futbolcunun Manchester United'la adı anılırken, bir iddia da İspanyol basınından geldi. Real Madrid'in yıldız isim için yine devreye girdiği kaydedildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2023- 11:25 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023- 11:35