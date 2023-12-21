Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! Ancelotti'nin planları altüst oldu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için gün geçmiyor ki transfer iddiaları ortaya atılmasın... Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve bu sezon da skor yükünü üstlenen 30 yaşındaki futbolcunun Manchester United'la adı anılırken, bir iddia da İspanyol basınından geldi. Real Madrid'in yıldız isim için yine devreye girdiği kaydedildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki yıldız, 22 gol - 7 asistlik performansıyla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
Sarı-kırmızılılar bunun üzerine yıldız ismin bonservisini 10 milyon Euro'ya aldı.