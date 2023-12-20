Galatasaray ile Vavacars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Kritik müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK 11'LER:

Galatasaray: Günay, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Biraschi, Dresevic, Levent, Rohden, Feghouli, Eysseric, Mendes, Can, Lasagna.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.