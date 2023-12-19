Galatasaray, yeni sezona bomba transferlerle girdi.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray da istiyordu! O futbolcuya Barcelona talip oldu
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, 3 kulvarda yoluna devam ederken birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılıların çok istediği ama transferi gerçekleşmeyen oyuncudan flaş bir haber alındı. O futbolcuya Barcelona talip oldu. İşte detaylar...(aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-kırmızılı ekip Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez gibi yıldızları kadrosuna kattı.
Bu oyuncularla birlikte Cimbom, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri oldu.