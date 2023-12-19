TRANSFER HABERİ | Galatasaray da istiyordu! O futbolcuya Barcelona talip oldu

TRANSFER HABERİ | Galatasaray da istiyordu! O futbolcuya Barcelona talip oldu

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, 3 kulvarda yoluna devam ederken birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılıların çok istediği ama transferi gerçekleşmeyen oyuncudan flaş bir haber alındı. O futbolcuya Barcelona talip oldu. İşte detaylar...(aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2023- 13:19 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023- 13:42