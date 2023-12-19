Galatasaray'a Sambacı yıldız! Transferde 2 rakip birden

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar için, Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)