Sezon başında birbirinden önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendiren G.Saray'da, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'a Sambacı yıldız! Transferde 2 rakip birden
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar için, Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılar yazın orta saha bölgesini Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay ile güçlendirmişti.
Buna karşın 2 yıldız da Cimbom'da beklentilerin altında kaldı ve istenen katkıyı sağlayamadı.