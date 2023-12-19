GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İngiltere'den bir talip daha! paylaşılamıyor!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İngiltere'den bir talip daha! paylaşılamıyor!

Son dakika transfer haberi: Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla birçok Avrupa devini peşine takan Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'e İngiltere'den bir talip daha çıktı. Fransız oyuncu için rekor bonservis bütçesi ayıran dev takım, devre arasında harekete geçecek. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2023- 15:56 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023- 16:01