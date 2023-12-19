Galatasaray, yeni sezon için büyük hedefler belirlemişti.
Galatasaray gözünü karattı! Cimbom transferde büyük oynuyor
Son dakika transfer haberi: Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'ne düşen Galatasaray, bu turnuvada kupaya uzanmak istiyor. Bunun için transfer çalışmalarını planlayan sarı-kırmızılı ekip gemileri yaktı. Sezon başında birçok yıldız transfere imza atan Cimbom, devre arasında da bombaları patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cimbom, Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmak ve Süper Lig'de şampiyon olmak istiyordu.
Sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'ne 3. olarak veda etti.