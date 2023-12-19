GALATASARAY HABERİ: Manchester United'dan Mauro Icardi bombası! İşte imza tarihi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz medyasından, sarı kırmızılıların golcü oyuncusuyla ilgili bomba bir haber geldi. Ada basını Manchester United'ın, 30 yaşındaki forvet için dev bir transfer operasyonuna hazırlandığını açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)