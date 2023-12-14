UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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Devler Ligi'nden elenen Galatasaray hedefini UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu olarak güncelledi. Devre arasında kadrosunu güçlendirecek olan sarı-kırmızılı ekip, sol bek pozsiyonunda değişikliğe gidecek. İşte Cimbom'un istediği yıldız isim... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından Avrupa Ligi'nde kupaya uzanmak istediklerini ifade etti.
Buruk, "Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Galatasaray'ın kupa kazanabileceği yeni bir yol.