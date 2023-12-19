Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılıp Fenerbahçe derbisi öncesi kayıp yaşamak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmanın ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı.