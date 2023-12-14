Kopenhag'a 1-0 kaybeden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası sona ererken, zorlu deplasmanda kader maçına çıkan Angelino bir kez daha kendini gösteremedi.
Galatasaray'da o yıldıza kötü haber! Kadroya giremeyecek
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kopenhag mağlubiyeti sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılı ekipte o yıldız artık kadroya giremeyecek. İşte detaylar...
Büyük bir beklentiyle transfer edilen İspanyol sol bek, hem Avrupa hem de ligde bulduğu şansları iyi değerlendiremedi.
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı formayı 19 kez giyen tecrübeli oyuncu, kiralık sözleşmesinde yazan zorunlu madde nedeniyle bundan sonra kadro dışı konumda olacak.