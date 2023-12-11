UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Kopenhag, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Bu mücadele öncesinde Danimarka ekibinin teknik direktörü Jacop Neestrup flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE NEESTRUP'UN SÖZLERİ:

Bence Galatasaray teknik direktörü bize biraz saygısızlık yaptı. En iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyoruz, Bayern Münih de aynı şekilde. Bana, oyuncularımıza ve mücadelemize saygısızlık olduğunu düşünüyorum.

"ÇOK KOŞAN TAKIMIZ"

Çok koşan bir takımız. Şansımız olması için mecburen koşmamız lazım. Diğer takımlardan daha çok koşmalıyız. Çünkü Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray'a karşı mücadele ediyoruz. Bunun için herkesten daha çok koşmamız lazım.

"DEFANSİF VE YAKIN OYNAMAMIZ LAZIM"

Manchester United - Bayern Münih maçı da önemli. Bizim kendi maçımız var. Defansif ve yakın oynamamız lazım. Çok alan bırakırsak bizim için tehlikeli olur. Kendi planımız var. Bu planı uygulamayı hedefliyoruz. Mecburen önümüzdeki maça da bakacağız. Galatasaray'ın Manchester United maçını gördük, 3-1'den 3-3'e geldi. Ancak, en önemlisi bizim kendi planımızı uygulamamız.

"BURDA G.SARAY'I YENDİK"

Tarihe tabii ki saygım var. Galatasaray, 2000 yılında Parken'de tarih yazdık. Ancak, burada Galatasaray'a karşı oynadığımız maçı biz 1-0 kazandık. Tarihi tekrar edebileceğimizi düşünüyorum.

"G.SARAY KALİTELİ TAKIM"

Galatasaray, hem kendi sahasında hem deplasmanda iyi performans sergileyen, kaliteli bir takım. Bizimle oynadıkları maçtan beri, Galatasaray çok daha iyi durumda, daha iyi oynuyorlar. Taktiksel olarak bir fark görmüyorum. Hücum oyuncuları özellikle çok kaliteli. Galatasaray, çok iyi futbol oynuyor. Son sonuçları da görüyoruz, iç sahada ve deplasmanda güçlü oynayan bir takımla karşı karşıyayız.

"G.SARAYLI OYUNCULARI İSTERİM AMA ALAMAYIZ"

Ben takımımdan çok memnunum. Sportif direktörüme gidip 'Galatasaray'dan bir oyuncu alalım' desem, 'Çok pahalı, getiremeyiz' der.

Bizim taktiksel olarak kuvvetli olmamız lazım. Çok fazla büyük alanlar bırakmamamız ve savunmada organize olmamız lazım. Fazla alan verirsek çok tehlikeli şeyler olabilir."