Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tamam mı devam mı maçına çıkacak.
TRANSFER HABERİ | Geleceğin Neymar'ını Galatasaray buldu! Devre arasında Brezilya'dan geliyor
Son dakika transfer haberi: Bu sezon 3 kulvarda yoluna başarıyla devam eden Galatasaray, ocak ayı için transfer çalışmalarına devam ediyor. Tüm dünyada büyük ses getirecek transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, rotayı Brezilya'ya çevirdi. Cimbom, geleceğin Neymar'ı olarak görülen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda son mücadelesini Kopenhag deplasmanında verecek.
Grupta 5 puanı olan Cimbom, Danirmakta temsilcisinin ardından averjla 3. sırada yer alıyor.