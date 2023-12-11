TRANSFER HABERİ | Geleceğin Neymar'ını Galatasaray buldu! Devre arasında Brezilya'dan geliyor

Son dakika transfer haberi: Bu sezon 3 kulvarda yoluna başarıyla devam eden Galatasaray, ocak ayı için transfer çalışmalarına devam ediyor. Tüm dünyada büyük ses getirecek transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, rotayı Brezilya'ya çevirdi. Cimbom, geleceğin Neymar'ı olarak görülen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2023- 10:23